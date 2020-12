Intossicati 2 inquilini Rimini, incendio in un residence. Morta una donna Il fuoco sarebbe partito al secondo piano della palazzina, fino ad arrivare al terzo. I Vigili del Fuoco indagano sulle cause del rogo

Condividi

Si era rifugiata in bagno per sfuggire alle fiamme. Ma non ce l’ha fatta. Una donna di 37 anni è morta la scorsa notte nell'incendio del residence "Il Capidoglio" a San Giuliano a Rimini. Due uomini di 31 e 36 anni, sono rimasti intossicati dal fumo e ora sono in ospedale.Secondo una prima ricostruzione il fuoco si sarebbe sprigionato al secondo piano per poi proseguire la corsa al terzo.Ora i due piani sono stati chiusi per danni strutturali.Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia che con i Vigili del Fuoco stanno indagando sulle cause del rogo.