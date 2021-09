Rimpasto di governo in Gran Bretagna, saltano il ministro dell'Istruzione e della Giustizia

Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato stamane un rimpasto di governo per "mettere insieme una squadra forte e unita per ricostruire il Paese dopo la pandemia"."E' stato un privilegio servire come ministro dell'Istruzione dal 2019. Nonostante le sfide della pandemia globale, sono particolarmente orgoglioso delle riforme". E' il messaggio affidato a Twitter dal ministro britannico Gavin Williamson, e che lascia annuncia il suo passo indietro nell'ambito del rimpasto del governo di Boris Johnson preannunciato da una fonte di Downing Street.Deve lasciare il suo posto anche il ministro della Giustizia, Robert Buckland. Confermando le voci che già da qualche minuto circolavano sui media del Regno Unito,Buckland sul suo profilo Twitter ha affermato di essere onorato per aver servito il governo Tory e profondamente orgoglioso peri risultati raggiunti alla guida del ministero. Ma il suo programma di riforme, riguardante in particolare il dossier delle carceri, non avrebbe raggiunto i risultati richiesti dal leader conservatore.Tra i ministri in bilico c'è il responsabile degli Esteri, Dominic Raab, finito nel mirino per essere rimasto in vacanza mentre l'Afghanistan cadeva in mano ai talebani il mese scorso.Secondo voci riportare dai media, il sottosegretario al Commercio Internazionale Liz Truss potrebbe sostituirlo; un evento cui dovevano partecipare entrambi stasera è stato cancellato poco fa.Tra i nomi in dubbio restano invece il responsabile della Cultura, Oliver Dowden, e quello del Tesoro, Kemi Badenoch.