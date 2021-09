Aumento bollette elettriche del 40% dal primo di ottobre Rincari bollette, Unione Consumatori: letale per famiglie e imprese. Governo intervenga "Per una famiglia tipo sarebbe equivalente a 247 euro su base annua", spiega l'Unione Nazionale Consumatori.

L'aumento delle bollette elettriche del 40% a partire dal primo di ottobre, preannunciato ieri dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, "sarebbe letale per famiglie e imprese. Per una famiglia tipo sarebbe equivalente a 247 euro su base annua". Lo dice in un comunicato Marco Vignola, responsabile energia dell'Unione Nazionale Consumatori."Governo e il Parlamento devono porre subito rimedio - aggiunge Vignola -, decidendo di destinare i proventi delle aste di mercato dei permessi di emissione di CO2 all'abbassamento delle bollette, eliminando gli oneri di sistema oramai superati, come quelli per la messa in sicurezza del nucleare o le agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, spostando sulla fiscalità generale gli altri, come gli incentivi alle fonti rinnovabili, che ora invece finiscono in fattura".