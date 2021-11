Legge di bilancio Draghi incontra i ministri su manovra e reddito di cittadinanza Il premier ha convocato Orlando e Patuanelli a Palazzo Chigi per fare un punto sulle prossime misure economiche

Mario Draghi

Condividi

Riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, capo delegazione del Movimento Cinquestelle al governo per discutere della manovra e del nodo del reddito di cittadinanza, rifinanziato nella legge di bilancio, che domani dovrebbe approdare in Senato, ma oggetto di alcuni correttivi.Presenti anche il sottosegretario Roberto Garofoli e i tecnici del ministero dell'Economia, mentre il ministro Daniele Franco è impegnato a Bruxelles. A palazzo Chigi anche il titolare della Funzione pubblica Renato Brunetta.A Roma è in corso anche la riunione della Lega sulla manovra nella sala capitolare di Piazza della Minerva. Presenti il segretario Matteo Salvini e alcuni membri del governo a partire dal ministro Erika Stefani e molti sottosegretari. Ci sono anche i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e alcuni tecnici.Secondo quanto riferiscono fonti di governo, dalla riunione di Draghi con i ministri è emerso che il reddito di cittadinanza subirà una riduzione già dopo il rifiuto della prima proposta di lavoro "congrua" da parte di chi riceve l'assegno.