Roberto Mancini guarito dal covid: "Oggi pomeriggio negativo" Il ct della Nazionale era risultato positivo lo scorso 6 novembre

Coronavirus? "Ho finito, oggi pomeriggio negativo, quindi a posto". Così Roberto Mancini, il ct della Nazionale italiana, intervenendo in video alla presentazione dell'autobiografia dell'amico Sinisa Mihajlovic, in diretta sul sito della Gazzetta dello Sport.Roberto Mancini, dunque, si è messo alle spalle il Covid-19. Il commissario tecnico della Nazionale era risultato positivo lo scorso 6 novembre ed è stato costretto a saltare gli ultimi impegni degli azzurri che mercoledì scorso, vincendo a Sarajevo, hanno conquistato l'accesso alla final four della Nations League.Al posto del "Mancio" in panchina Alberico Evani, ma il ct ha comunque seguito giorno per giorno gli allenamenti degli azzurri a Coverciano, rimanendo sempre in contatto con tutto il suo staff.