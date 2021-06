Tennis Roland Garros: al terzo turno Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato Eliminate le azzurre Giorgi e Paolini

Sinner in azione al Roland Garros (Ansa)

Quattro azzurri raggiungonoal terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi.ha vinto il derby con Gianluca Mager. Il 19enne altoatesino, n. 19 della classifica mondiale ha battuto il 26enne di Sanremo, n. 87 del mondo, con il punteggio di 6-1, 7-5, 3-6, 6-3. Prossimo avversario di Sinner sarà il 22enne svedese Mikael Ymer, n. 105 del ranking., n.9 del mondo, ha battuto in 3 set, 6-3, 6-3, 6-2 l'argentino Federico Coria, n.94 del ranking Atp. Dovrà ora affrontare il sudcoreano Kwon Soon-woo, che ha sconfitto in tre set Andreas Seppi (6-4, 7-5, 7-5).Ancheraggiunge il terzo turno del Roland Garros. Il 19enne di Carrara si sbarazza in tre set, 7-5 6-3 6-2 in due ore e 9 minuti di gioco, del giapponese Yoshihito Nishioka, reduce dal successo su Tsonga all'esordio. Musetti sarà impegnato in un secondo derby contro, che si è imposto sull'australiano Alex De Minaur in quattro set: 6-4, 6-1, 3-6, 6-1.Ieri, Fabio Fognini era stato il primo azzurro a staccare il pass per il terzo turno del Roland Garros. Con una prestazione ineccepibile, soprattutto da metà del primo set, il 34enne diArma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding, ha liquidato per 7-6(6) 6-1 6-2, in poco più di due ore ed un quarto di partita, l'ungherese Marton Fucsovics, n.44 Atp. Domani l'azzurro dovrà vedersela con l’argentino Federico Delbonis, numero 51 del ranking a cui è servito ieri il quinto set per piegare lo spagnolo Pablo Andujar-Alba.Sconfitte le uniche due azzurre ancora in gara: la russa Varvara Gracheva ha eliminatocon il punteggio di 7-5, 1-6, 6-2, mentreè stata sconfitta dalla greca Maria Sakkari (n.17) per 6-2, 6-3. Ieri era uscita anche Martina Trevisan dopo tre combattuti set contro la 31 romena Sorana Cirstea, numero 54 del ranking, con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 in due ore e 38 minuti.