Le indagini dei Carabinieri Roma. Denunciata una donna. Teneva 13 cani in pessime condizioni Le accuse maltrattamento e detenzione di animali in spazi inadeguati

8 cani adulti di diverse razze. 5 cuccioli. Ammassati su un balcone e chiusi in pochi metri tra escrementi, immondizia e senza alcun riparo.Li teneva così una donna di 48 anni di Roma. Ora dovrà rispondere di maltrattamento di animali e detenzione in spazi inadeguati.I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e di sequestro dei cani.Gli animali sono stati dati in affidamento giudiziale con successivo trasferimento presso un canile.