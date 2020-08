L’area è di 6.500 metri quadrati Roma. Discarica abusiva sequestrata dalla Guardia di Finanza Una persona è stata denunciata per gestione illecita di rifiuti

Una distesa di 400 auto demolite. È quello che hanno visto da un elicottero gli uomini della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pratica di Mare.I rottami erano sparsi in una discarica abusiva di oltre 6 mila metri quadrati.L’area, sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, era accanto ad una impresa di demolizione di Palestrina, autorizzata.Denunciata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, una persona per il reato di gestione illecita di rifiuti.Durante il sopralluogo i militari hanno verificato che la discarica non aveva la pavimentazione impermeabile prevista e che le auto auto accatastate non rientravano nell'autorizzazione rilasciata alla ditta di demolizione.La massa di rifiuti avrebbe potuto inquinare il sottosuolo con gravi danni per l'ambiente e la salute pubblica.