Elezioni amministrative Roma, Torino e Trieste al ballottaggio Vittoria del csx al primo turno a Milano, Napoli e Bologna Il centrosinistra vince al primo turno a Milano con Sala, a Napoli con Manfredi e a Bologna con Lepore. Crolla ovunque il Movimento 5 Stelle. Giù anche Lega e Fratelli di Italia. A Roma è ballottaggio tra Michetti e Gualtieri; a Torino Lo Russo e Damilano, a Trieste Dipiazza e Russo. Al centrodestra solo la Regione Calabria. Affluenza in calo al 54,69%

Condividi

Il successo del centrosinistra a trazione Pd, la battuta d'arresto del centrodestra e il crollo del M5s. Ma anche i dubbi su cosa succederà alle coalizioni e all'esecutivo, con la corsa per il Quirinale sullo sfondo. E mentre il governo sembra voler proseguire senza scossoni, anzi con le ali alleggerite dalla fine della competizione elettorale tra le forze di maggioranza, l'allarme si alza sul picco storico dell'astensione. Questo è il quadro politico che emerge il giorno dopo il voto.Il centrosinistra è in vantaggio nelle grandi città al termine del primo turno delle elezioni amministrative. Vittoria a Milano, Bologna e Napoli.Nella Capitale, quando mancano pochissime sezioni da scrutinare, il candidato sindaco del centrodestra,è in vantaggio col 30,15%, seguito dal candidato del centrosinistra,col 27,03%. Si attesta invece al terzo postocon il 19,82 dei voti, solo quarta la sindaca uscente del Movimento 5 stelle,con il 19,08%.è rieletto sindaco con il 57,73%, il candidato del centro destrasi ferma al31,97%. Ancora più alto il risultato a, appoggiato tra gli altri da Pd e M5s, vince col 61,9%, più che doppiato il candidato di centrodestrache si ferma al 29,64%. Analogo il risultato aper il candidato del centrosinistraè il nuovo sindaco col 62,9% mentre il candidato del centrodestranon supera il 21,88%.la partita si deciderà al ballottaggio, con il candidato del centrosinistrain testa col 43,86 rispetto a quello del centrodestraal 38,9. La candidata di M5ssi ferma addirittura al 9,01%. Al ballottaggio anche a, tra il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, che ha raggiunto il 46.92%, e il candidato del centrosinistraal 31,65%. In forte calo un po' ovunque il dato sull'affluenza. In particolare, a Milano, Napoli e Torino si è registrata l'affluenza più bassa di sempre, che crolla a Roma dove ha votato il 48,83%.Il Pd si prende anche i due seggi nelle elezioni suppletive per la camera: Enrico Letta a a Siena e Andrea Casu a Roma-Primavalle.Il centrodestra, in particolare Forza Italia, festeggia invece la vittoria alle elezioni regionali in Calabria dove ha vinto Francesco Occhiuto con il 54,48% contro la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni ferma al 27,68%.vanno al ballottaggio il sindaco uscente Clemente Mastella, con il 49,33% e il candidato a sindaco del centro sinistra Luigi Diego Perifano con il 32,34%. Aballottaggio tra il sindaco uscente, candidato del centrosinistra, Carlo Marino (32,42%) e Gianpiero Zinzi, candidato del centrodestra, che ha ottenuto 27,95%. AAntonfrancesco Vivarelli Colonna è il nuovo sindaco, candidato di centrodestra, ha ottenuto il 56,2% dei voti, contro il 31,09% del candidato di centrosinistra-M5s Leonardo Culicchi. Si va al ballottaggio atra il candidato sindaco di Fi-Lega-Udc Gabriele Melogli e il candidato sindaco Pd-M5s Piero Castrataro. Il primo ha ottenuto il 42,88% dei voti, il secondo il 41,66%. Anche aballottaggio tra il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo al 48,46% e il candidato del centrosinistra Damiano Coletta che ha ottenuto il 35,48% dei voti. Con il 69,59%% dei voti Alessandro Canelli si riconferma sindaco di. A sostenerlo la Lega, di cui è esponente, insieme a FdI, Fi e la lista civica Forza Novara. Il candidato sindaco di centro sinistra Nicola Fonzo ha totalizzato il 20,46% dei consensi. AAlessandro Ciriani, candidato del centrodestra, è stato confermato sindaco con il 65,38% contro il 29,88% di Gianni Zanolin, candidato del centrosinistra. AMichele De Pascale, candidato appoggiato da otto liste tra le quali Pd e M5s, è il nuovo sindaco con il 59,47% dei voti contro lo sfidante Filippo Donati (appoggiato da Fdi, Lega e la lista Vivi Ravenna) fermo al 22,46%. Jamil Sadegholvaad è il nuovo sindaco di. Sostenuto dal Pd e da alcune liste civiche, si è imposto al primo turno con il 51,32% dei voti, contro il 32,94% del candidato del centrodestra Enzo Ceccarelli. Confermato al primo turno il sindaco uscente di, Vincenzo Napoli, con il 57,39% delle preferenze, candidato del centrosinistra. Si ferma al 16,77% Elisabetta Barone, candidata del M5S con liste civiche e Michele Sarno, candidato del centrodestra con il 16,02%. Il comune diva al ballottaggio: il candidato del centrosinistra Marco Russo ottiene il 47,79%, mentre quello del centrodestra Angelo Schirru il 37,31%. Sarà ballottaggio a, una gara tra il sindaco uscente Davide Galimberti a capo di una coalizione di centrosinistra, che ha raggiunto il 48% e lo sfidante di centrodestra Matteo Bianchi a quota 44,89%.Dopo i segnali già eloquenti della domenica sera, anche alla chiusura definitiva delle urne si conferma un netto calo dell'affluenza in questo primo turno delle amministrative, in calo di circa sei punti rispetto al voto di 5 anni fa. Nel 2016 - quando le urne sono state aperte un solo giorno - era stato del 61,58%.Sono stati più di 12 milioni gli italiani chiamati al voto in 1.192 Comuni. Oltre ai 6 capoluoghi di Regione sono stati coinvolti anche 13 capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese."Adesso ci impegneremo con grande determinazione, rivolgendoci a tutti i romani, per dare a Roma un governo all'altezza di una grande Capitale europea. Siamo molto fiduciosi e ottimisti" ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, parlando nella sede del suo comitato elettorale. "Roma può rinascere, avere un ruolo di punta tra le grandi capitali europee e può guidare una stagione di rilancio del paese"."Se questi numeri saranno confermati rispetto al primo turno del 2016 ho preso 40-50 mila voti in più". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,commentando nella sede del suo comitato elettorale i primi dati che lo vedono in vantaggio sullo sfidante Luca Bernardo. "Non si è astenuto chi crede non solo in me - ha detto - main questa idea di una città italiana ed europea che porta avanti un disegno molto preciso". "Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno a Milano e questo - ha concluso - è un fatto importante".Sono contento di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri. Il primo commento è sull'affluenza: la maggior parte non ha votato. E' per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg1.Avevo detto che ci avrei messo la faccia e sono qui. Questo è il momento della semina per M5s, siamo all'inizio di un nuovo corso" ha detto al Tg1 il leader M5s, Giuseppe Conte, dopo le prime proiezioni sui risultati delle elezioni amministrative. "Dobbiamo cercare di essere più radicati e più competitivi sui territori, e poi prepararci per le elezioni politiche"."La nostra vittoria è un dato importante per l'Europa perché le grandi città italiane hanno scelto l'Europa.L'Italia è ancora più europea oggi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, oggi a Siena, commentando i risultati del voto delle elezioni suppletive per la Camera e delle amministrative. Poi sul ballottaggio a Roma ha commentato: "Il dato del ballottaggio non è assolutamente scontato: nei comuni in cui abbiamo bisogno di creare una coalizione larga di consensi dobbiamo meritarcela con le parole giuste, senza montarci la testa".ù"La partita è ancora aperta e la più importante è Roma". Così la presidente di Fratelli d'Italia,Giorgia Meloni nella sede di FdI a Roma.Nelle altre regioni autonome il turno di elezioni amministrative si svolgerà una settimana dopo. In Sicilia e Sardegna le amministrative si terranno domenica 10 e lunedì 11 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25. In Trentino-Alto Adige si svolgeranno domenica 10 ottobre con eventuale turno di ballottaggio domenica 24.