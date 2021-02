ITALIA

2021/02/15 16:18

Roma. Trovato cadavere di uomo in un canale a Fiumicino: indagini in corso Il corpo, non ancora identificato, appartiene a un uomo tra i 40 e i 50 anni

Auto della Polizia in una foto d'archivio (Ansa) Condividi Il cadavere di un uomo è stato trovato a Fiumicino in una cunetta di deflusso dell'acqua ai margini della strada in via Arturo Pompeati Luchini. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.



Il cadavere, dall'apparente età di 40/50 anni, non è stato ancora identificato ed è in stato di decomposizione. A quanto riferito, non presenterebbe segni evidenti di violenza né traumi riconducibili a incidente. Il cadavere di un uomo è stato trovato a Fiumicino in una cunetta di deflusso dell'acqua ai margini della strada in via Arturo Pompeati Luchini. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.Il cadavere, dall'apparente età di 40/50 anni, non è stato ancora identificato ed è in stato di decomposizione. A quanto riferito, non presenterebbe segni evidenti di violenza né traumi riconducibili a incidente.

Condividi