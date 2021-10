G20 Roma blindata per il vertice, chiuse al traffico intere zone Protesta sulla via Cristoforo Colombo vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur per il G20.In 50 del Climate camp

Roma blindata per il G20, schierati migliaia tra militari e agenti della polizia. Area di massima sicurezza di 10 chilometri quadrati nel quartiere Eur, dove si trova 'La Nuvola', luogo del vertice tra i grandi della Terra.Interdizione totale alle auto,limitazioni anche per i pedoni. Possibilità di temporanee chiusure al traffico anche in centro. Interruzioni, deviazioni e limitazioni per linee di autobus, chiuse 14 stazioni della metropolitana. Restrizioni alla stazione Termini.Protesta sulla via Cristoforo Colombo vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur per il G20.In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata. Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Al momento la corsia centrale è stata liberata mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sull'asfalto. "Se non cambierà bloccheremo la città", urlano gli attivisti del clima.Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa.