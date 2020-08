Operazione della Guardia di Finanza Roma. Confiscati beni per 11 milioni di euro a una famiglia di pregiudicati Dagli anni 80 aveva accumulato una serie di condanne per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio, dalla ricettazione al contrabbando. Allo stesso tempo, aveva accumulato anche un patrimonio milionario

Condividi

Avevano un altro tenore di vita. Frequentavano locali esclusivi e trascorrevano le vacanze in rinomate località di mare arrivando a bordo di una sfavillante barca a vela. Confiscati dalla Guardia di Finanza di Roma un patrimonio di 11 milioni di euro, ad una famiglia di calabresi con una lunga lista di reati e di condanne.Seguendo i fiumi di denaro gli inquirenti sono risaliti al capofamiglia Francesco Mercuri, alla moglie Carmela Fazzari e ai figli della coppia, Giuseppe e Angelo.Dagli anni 80 erano stati condannati per i reati di furto, truffa, contrabbando, riciclaggio, ricettazione nella provincia di Roma. Accertata la pericolosità socialeIl patrimonio era stato sequestrato durante il 2019 e a gennaio di quest'anno.Oltre alla lussuosa barca a vela la famiglia aveva 24 immobili come ville, appartamenti e terreni, 60 auto, conti correnti, quote societarie e l'intero patrimonio di 9 società infine, un noto locale della movida romana in zona Tiburtina.Gli accertamenti economico-patrimoniali svolti dalle fiamme gialle della Compagnia di Frascati, coordinate dal locale Gruppo, hanno riscontrato una totale sproporzione tra i redditi “modesti” dichiarati al fisco e i beni posseduti. In poche parole la famiglia aveva un alto tenore di vita, frequentava locali esclusivi e per le vacanze o per i fine settimana si spostava a bordo di una scintillante barca a vela.Ad Angelo Mercuri i finanzieri hanno anche confiscati 100 mila in contanti. Somma di cui l’uomo non sapeva nulla.Uno dei membri della famiglia è stato colpito anche dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno per due anni.