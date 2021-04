Per la prima volta in Italia Roma, il Goya fisionomista in mostra Rassegna all'Instituto Cervantes di Roma da domani fino al 18 settembre. Possibile visitarla su prenotazione

Una sala del Cervantes (Ufficio stampa Instituto Cervantes)

Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma la mostra “Goya Fisonomista”, a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga, viene esposta, da giovedì 29 aprile fino al 18 settembre 2021, la rassegna che raccoglie 38 incisioni di Francisco Goya appartenenti a tre delle sue famose serie: Los Caprichos (29 incisioni), Los Disparates (5 incisioni) e Los Desastres (4 incisioni). Questa accurata selezione che analizza i rapporti dei volti di Goya con i trattati di fisiognomica dell'epoca si completa con 109 riproduzioni di illustrazioni del XVIII e XIX secolo, oltre a un video.Organizzata dall’Instituto Cervantes e dalla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la mostra si potrà visitare gratuitamente dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 20, su prenotazione, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 1746 – Bordeaux, 1828) costruisce nelle opere presenti in questa esposizione dei volti particolarmente espressivi, che sono la rappresentazione dell’inconscio collettivo della sua epoca. Volti che parlano senza sotterfugi direttamente al popolo, principale destinatario del messaggio delle sue opere. Questa rassegna - inaugurata per la prima volta nel giugno del 2018 alla Calcografía Nacional (Madrid) – riflette l'aspetto più brutale, emotivo e singolare del pittore e incisore aragonese. Analizzando il rapporto tra i volti più significativi dei suoi personaggi e le teorie fisiognomiche pubblicate tra il Settecento e l’Ottocento. Rivelando, inoltre, l'interesse di Goya per la fisionomia, in parte originato dal suo viaggio in Italia, dove le ristampe di Giovanni Battista della Porta erano popolari in un momento in cui la scienza studiava il riflesso della malattia mentale nei volti delle persone. Una pseudoscienza che cercava l'animalità del volto umano e delle sue espressioni, e che faceva parte del sapere popolare sin dal XVI secolo.Per dimostrare il vincolo di Goya con queste teorie, vengono evidenziati i parallelismi tra una selezione di litografie delle principali serie dell’artista spagnolo (insieme ad ingrandimenti fotografici dei volti dei suoi personaggi) e i grandi album fisionomici di Le Brun o l’enciclopedia di Moreau de la Sarthe (1806-1809). Grazie a questi paragoni, le fonti di Goya diventano evidenti, con un allestimento che mette a confronto le varie opere, mostrandoci tre tipi di fisionomie: l'animale, il patologico e il degradato.