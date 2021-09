ITALIA

Non ci sarebbero altre persone coinvolte Roma, spento l'incendio nella ex fabbrica di penicillina a San Basilio: un ustionato Trasportato in ospedale per ustioni un uomo di origini nigeriane che era all'interno della struttura occupata tempo fa da migranti e senzatetto per poi essere sgomberata e rioccupata più volte

Foto d'archivio Condividi E' stato spento dai Vigili del fuoco l'incendio che ha interessato la ex fabbrica di penicillina a Roma est, nel quartiere di San Basilio. Nell'incendio è rimasto ustionato ad una gamba un cittadino di origini nigeriane che è stato trasportato in ospedale.



Le fiamme hanno colpito rifiuti e alloggi di fortuna tra il primo e il secondo piano. Dalle verifiche effettuate non ci sarebbero altre persone coinvolte



Sul posto Vigili del fuoco, polizia e i soccorritori del 118.



