Il caso Roma: scontro M5s sui rifiuti, da Lombardi critiche a Raggi in chat

Virginia Raggi ha governato Roma per cinque anni, non è possibile scaricare sull'amministrazione regionale le proprie responsabilità sui rifiuti: una campagna elettorale va impostata parlando di ciò che si è fatto e si vuole fare per la città.Questo il tenore di un lungo messaggio postato martedì mattina, in una chat frequentata da 'portavoce' grillini locali, da Roberta Lombardi, assessore alla Transizione ecologica e all'Innovazione digitale della Regione Lazio.A corredo del commento, una foto che ritrae un cumulo di spazzatura nel Municipio III. Un'uscita, quella della ex deputata romana (mai tenera con Raggi), che non sorprende gli eletti 5 Stelle più vicini alla sindaca della Capitale: "E dov'è la novità? Lombardi non ha mai parlato bene di Virginia", commenta off the records una senatrice pentastellata, "le sue posizioni sono ben note...".