All'alba gli interventi delle forze dell'ordine Roma, sgombero della sede di Forza Nuova e del cinema Palazzo "A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità" ha scritto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet

A Roma sono partite all'alba le operazioni di sgombero di due locali occupati: l'ex "Cinema Palazzo" nel cuore del quartiere San Lorenzo (ribattezzato "Nuovo Cinema Palazzo" dai collettivi antifascisti che lo occupavano dal 2011), e una sede di Forza Nuova in Via Taranto 57 a San Giovanni (locali Ater, dove FN aveva aperto anche lo "Skull Pub").I blindati della polizia hanno presidiato le due aree. A darne la notizia, per quel che riguardo lo stabile che si trova a San Lorenzo è stato proprio il 'Nuovo Cinema Palazzo' che su Facebook ha lanciato un appello ai cittadini: "Svegliamoci Roma, Svegliamoci San Lorenzo. La prepotenza è arrivata col buio e ha occupato il Cinema Palazzo e piazza dei Sanniti. Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che non ci stiamo. Portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga, abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo. Da adesso in poi ci vediamo a via degli Ausoni sotto il pastificio Cerere. 'Ognuno di noi deve dare qualcosa in modo che alcuni di noi non siano costretti a dare tutto'" si legge nel post."Saremo qui tutto il giorno... Oggi stiamo insieme, alla giusta distanza, ma stiamo insieme" scrivono i militanti annunciando un corteo alle 17. "Facciamo sentire la nostra voce, la città è di tutte e tutti!"."Ringrazio la Prefettura e le forze dell'ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet."Questa mattina le forze dell'ordine hanno sgomberato un locale dell'Ater, occupato abusivamente da Forza Nuova nel quartiere di San Giovanni a Roma. Questo spazio è stato recuperato alla collettività e ora l'Ater potrà lavorare ad un bando pubblico per assegnarlo ad associazioni del territorio". Cosi' in un post su Facebook Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti della Regione Lazio.