Divieto totale alla circolazione di veicoli non elettrici Roma, tornano le domeniche ecologiche contro lo smog La prima il 2 gennaio. A seguire il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo

Tornano a Roma le "", come stabilito dalle normative nazionali e regionali per la stagione invernale 2021-2022, perL'iniziativa prevede ilper: quelle deldele del, a partireConsiderato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista in questi giorni, il Comune ha disposto, tramite ordinanza sindacale, la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti anche nella giornata di oggi (23 dicembre) nella Ztl Fascia Verde.Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, il, per i seguenti veicoli, oltre a quelli già previsti dalla normativa:Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull'intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire unain funzione del tipo di edificio. Il testo dell'ordinanza e le relative deroghe sono visibili sul portale di Roma Capitale.