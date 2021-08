Roma, tafferugli tra manifestanti e polizia al corteo "no green pass"

No green pass a Roma (Ansa)

Condividi

Tensioni, a Roma, durante la manifestazione contro l'uso del Green Pass. Un gruppo di manifestanti ha dato vita a un corteo per raggiungere le sedi del Parlamento. Bloccati dalla polizia per alcune ore, hanno poi sfilato fino sotto la sede Rai di viale Mazzini. Alla testa del corteo il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, che è salito sul tettuccio di un'auto parcheggiata in viale Flaminio per incitare la folla.Una giornalista di RaiNews24 è stata aggredita da alcuni manifestanti ed è stata tratta in salvo dalle forze dell'ordine. Una manifestazione analoga si è svolta a Torino.La redazione esprime solidarietà alla collega aggredita.