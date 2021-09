Si indaga per omicidio Roma. Il regista tv Massimo Manni trovato morto in casa A scoprire il corpo un familiare. Sulla porta di casa non ci sarebbero segni di scasso

Era sul pavimento in camera da letto. La casa era tutta in disordine. È stato trovato così, nella sua casa nel quartiere Prati a Roma, dalla Polizia, Massimo Manni, 61 anni regista. A chiamare gli agenti la sorella che avrebbe dovuto incontrare ieri pomeriggio. La porta non era chiusa, ma non ci sarebbero segni di scasso.Secondo una prima ricostruzione , gli agenti avrebbero trovato tracce di sangue vicino al corpo, tracche che potrebbero essere compatibili con un'aggressione o con una caduta. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per omicidio.Massimo Manni era stato regista dello storico Processo di Aldo Biscardi e Otto e mezzo."E' probabilmente caduto e si e' rotto la testa dopo un infarto. Siamo stati fino alle 2 di notte. Faranno l'autopsia e ne sapremo di più ma assolutamente non e' un omicidio. L'esame autoptico si fa come prassi. Siamo senza parole". Così Valeria Manni, sorella di Massimo, 61 anni, in un'intervista all'AGI. Chi conosceva Manni originario di Frascati,racconta di una "situazione drammatica nella quale versava l'uomo negli ultimi tempi".