Champions League, seconda giornata Due traverse, Lautaro spreca: per l'Inter 0-0 in casa Shakhtar A Kiev bel 1° tempo dei nerazzurri, che hanno due nitide occasioni e centrano il legno con Barella e Lukaku. Il 'Toro' si divora lo 0-1 in avvio ripresa, poi calo vistoso. Con soli 2 punti, per Conte il girone si complica

Due punti in due partite: non decolla la Champions dell’Inter, che dopo il pari di San Siro contro il M’Gladbach non va oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Girone in salita.Quattro palle-gol nel primo tempo per i nerazzurri, che presidiano costantemente la metà campo avversaria ma non riescono a passare. Trubin chiude la strada a Lukaku, il pallone finisce a Barella che scheggia la traversa (16'). Al 22', su angolo di Brozovic, fuori di un soffio la capocciata dell’onnipresente centravanti belga. Seconda traversa al 42', colpita stavolta da Romelu Lukaku dopo lo strepitosa deviazione di Trubin. Poco incisivi gli ucraini che come a Madrid scelgono di attendere e ripartire, tattica che però non dà grandi frutti: un tiro largo di Maycon (25’), un sinistro centrale di Dodò che fa il solletico ad Handanovic.La ripresa si apre con un’altra grande chance per la squadra di Conte: Trubin respinge il diagonale di Brozovic, sfera a Lautaro Martinez che spedisce incredibilmente a lato (54’). Errore grave. Da qui infatti la pressione interista cala vistosamente e lo Shakhtar, seppur mai incisivo, non rischia più.