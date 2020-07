Serie A, trentasettesima giornata L'Inter si riprende subito il 2° posto: al Meazza, Napoli ko 2-0 D'Ambrosio nel 1° tempo e Lautaro alla mezz'ora della ripresa firmano il successo nerazzurro contro i partenopei, che creano più di un'opportunità da rete (specie nei 45' iniziali) ma non riescono a concretizzare

L’Inter risponde subito all’Atalanta e si riprende, due ore dopo il successo degli orobici a Parma, il secondo posto in classifica: nell’afa di San Siro, la squadra di Conte supera 2-0 il Napoli, che chiuderà il campionato quasi certamente da settimo ma che in testa ha ormai un solo pensiero, la sfida degli ottavi di Champions contro il Barcellona in programma sabato 8 agosto.Al primo vero affondo, i nerazzurri colpiscono (11’): Brozovic sfila palla a Mario Rui (leggerezza) e serve Candreva sulla fascia, il traversone finisce dal lato opposto sui piedi Biraghi, controcross basso in mezzo per D’Ambrosio che di sinistro trova il corridoio vincente. Poi solo Napoli, che palleggia bene e costringe i padroni di casa sulla difensiva. Da qui in avanti, partenopei quattro volte vicini alla rete. Al 20’, sulla conclusione di Zielinski, la deviazione d’istinto di Insigne per poco non beffa Handanovic: sfera a lato di un soffio. Cinque minuti dopo ci riprova da fuori il polacco Zielinski: botta potente, Handanovic respinge in tuffo coi pugni. Portiere sloveno ancora sugli scudi, al 31’, sul mancino ravvicinato di Politano. Ospiti ancora in pressione e altra palla-gol sui piedi di Insigne (36’), che tira quasi a botta sicura ma trova la fondamentale deviazione di Candreva, in ripiegamento. Risultato bugiardo fino al recupero del primo tempo (47’), dove serve uno strepitoso Meret per negare il raddoppio a Brozovic, servito ottimamente da Lukaku. Match piacevole.Ripresa. Squadre decisamente più stanche, girandola di cambi e nulla da segnalare fino al 64’, quando Elmas prova a far male dal limite: diagonale appena largo. Rispondono subito i nerazzurri (68’): Borja Valero spinge la ripartenza ma sceglie di servire sulla sua sinistra Biraghi invece di Lukaku: la conclusione dell’esterno finisce però in gradinata. Al 74’ i padroni di casa graffiano ancora con il neo entrato Lautaro Martinez, che prende palla e dal limite scaglia un destro che trafigge un Meret stavolta non irreprensibile. Gara chiusa, ultimo sussulto una punizione di Eriksen respinta coi pugni dal portiere ospite.