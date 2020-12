Serie A, dodicesima giornata Juventus-Atalanta, di tutto di più: allo Stadium un 1-1 show Giusto pareggio tra due grandi squadre alla fine di un match emozionante Chiesa e Freuler a segno con due splendide conclusioni balistiche e portieri assoluti protagonisti, con Gollini che para anche un rigore a Ronaldo

Gara bellissima, intensa, e giusto 1-1 allo ‘Stadium’ tra Juventus e Atalanta, due grandi squadre che hanno giocato uno splendido calcio e cercato i tre punti fino all’ultimo secondo.Szczesny sicuro sul mancino di Pessina (4’), poi inizia lo ‘spreco’ dei bianconeri che si mangiano due gol. Al 5’ Ronaldo (disturbato da Palomino) calcia alto da posizione molto invitante. Al 12’, dopo una decisiva opposizione di Dijmsiti su CR7 (pronto a colpire), il pallone finisce a Morata che, spalle alla porta (spalancata), di tacco manda clamorosamente a lato. Errore grave dello spagnolo, solissimo, che avrebbe avuto il tempo di girarsi e segnare senza problemi. Non sbaglia invece Chiesa al 29': imparabile destro a mezza altezza dal limite e Juve in vantaggio. Poi reazione orobica: Szczesny strepitoso di piede su Zapata (32’) e attento sulla punizione di Malinovskyi, respinta coi pugni (41’). Bel primo tempo.Raffica di emozioni nella ripresa. Grandissimo al 49’ anche l’intervento di Gollini, che nega il raddoppio a Morata… di faccia (portiere nerazzurro dolorante a terra per qualche istante). Al 57’ fiammata Atalanta e pareggio di Freuler, che fa centro con un super tiro sotto la traversa. Un fallo (molto contestato) di Hateboer su Chiesa, quattro minuti dopo porta la Juve sul dischetto: l’incaricato è Ronaldo, che però conclude male e si fa bloccare il rigore da Gollini (61’). Numero uno ospite ancora protagonista al 63’: autentico miracolo sulla stoccata a botta sicura di Morata. Non è da meno Szczesny, che vola sulla capocciata di Romero e si ripete sulla conclusione improvvisa del Papu Gomez. Sipario su un match di alto profilo.