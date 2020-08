ITALIA

2020/08/02 14:19

Nella chiesa di Santa Maria Stella Fiumicino, ruba le offerte in chiesa e fugge con l'auto del parroco L'uomo è stato denunciato dopo essere stato fermato dai Carabinieri per un controllo di routine in via Gregorio Settimo a Roma

Condividi E' entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino, e dopo aver trafugato i soldi contenuti nell'offertorio ha sottratto anche le chiavi dell'auto del parroco ed è fuggito verso Roma con la macchina. Il ladro,un romano di 40 anni con precedenti, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno denunciato per ricettazione e danneggiamento.



L'auto su cui viaggiava il 40enne, è stata fermata in viale Gregorio VII, dove i militari stavano effettuando dei controlli alla circolazione. E' stato l'accertamento ai terminali che ha permesso ai militari di scoprire che il mezzo era stato rubato poche ore prima, e il proprietario, il parroco, aveva appena denunciato il furto presso la caserma dei carabinieri di Fiumicino.



