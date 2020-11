Russia Duma vieta trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero

La Duma ha approvato alcuni emendamenti al Codice della famiglia che vietano la trascrizione in Russia dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso contratti all’estero. Difatti si tratta del divieto di applicare in Russia trattati internazionali che contraddicono la legislazione russa, ma anche contrari alle “fondamenta dell’ordinamento giuridico e moralità”.Secondo i legislatori russi, questi emendamenti permetteranno di evitare il riconoscimento dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso contratti all’estero. In passato ci sono stati casi quando alcuni uffici dell’anagrafe russi trascrivevano matrimoni tra le persone dello stesso sesso contratti all’estero, difatti legalizzandoli.