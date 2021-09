La Russia al voto, le urne chiudono stasera Le urne si chiudono alle 20, ora italiana

La Russia al voto. Si concludono alle 20, ora italiana, le operazioni di voto per il rinnovo della Duma e per altri livelli regionali (sono 450 i seggi in palio alla camera bassa del Parlamento). Diversi candidati sostenuti dall'oppositore Alexei Navalny hanno denunciato che Google ha bloccato l'accesso ai loro siti mediante il sistema Google Docs.Mentre ieri La Commissione elettorale centrale russa ha denunciato di essere stata presa di mira da tre attacchi informatici fin dal primo giorno delle elezioni legislative, venerdì, e di novo ieri stesso.Le elezioni si svolgono secondo un sistema elettorale misto. La Duma di Stato ha 450 seggi. Il partito che appoggia Putin, Russia Unita, ne detiene attualmente 334. Per la metà della Duma, ovvero 225 seggi, si sceglie direttamente un candidato. L'altra metà dei seggi è eletta in base alle liste di partito. Ci sono 14 partiti politici in corsa e gli elettori scelgono uno di loro per un secondo rappresentante alla Duma.L'affluenza alle urne ha raggiunto il 35,69% nel terzo giorno delle elezioni della Duma. Lo ha detto la presidente della Commissione elettorale centrale russa (Cec) Ella Pamfilova, citata dalla Tass.Google ha bloccato i link di accesso ai documenti Google Doc utilizzati dal movimento di Alexei Navalny per diffondere la lista di candidati sostenuti dalla strategia del voto intelligente (o smart vote). La denuncia arriva dallo staff dell'oppositore. Google ha anche bloccato dei video su YouTube sempre su richiesta dell'autorità per le telecomunicazioni russa Roskomnadzor. La mossa segue la decisione di venerdì di rimuovere l'app Navalny dal negozio virtuale Google Play (così come da App Store di Apple). Oggi in Russia si concludono le operazioni di voto per il rinnovo della Duma e per altri livelli regionali (sono 450 i seggi in palio alla camera bassa del Parlamento)."Oggi è il giorno in cui il vostro voto conta davvero. Non siate pigri, per favore. Cercate il nome del candidato appoggiato dallo Smart Voting nella vostra circoscrizione, controllate i patronimici e il cognome. Votate.Convincete qualcun altro a fare lo stesso. Condividete questo post o scrivetene uno vostro. E buona fortuna a tutti noi". Lo scrive su Instagram Alexei Navalny.