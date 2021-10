Russia, nelle camere mortuarie degli ospedali Covid di Voronež avvistati camion frigo

Nella città di Voronež, Russia europea sud-occidentale, i mass media locali hanno rilevato aggiotaggio nei pressi delle camere mortuarie degli ospedali per i pazienti Covid.Secondo le disposizioni del governo russo, la salma di ogni defunto presumibilmente deceduto per le cause dovute al Covid deve essere sottoposta all’autopsia. I mass media locali rilevano lunghe file per il recupero delle salme dei cari estinti. I reporter locali ipotizzano che con l’arrivo dell’autunno la mortalità sia notevolmente aumentata e gli anatomopatologi non riescono a smaltire la mole di lavoro. Uno degli addetti ai lavori di un ospedale, dietro anonimato, ha spiegato ai giornalisti locali la sostanza del problema: “Capitano 30 decessi al giorno, e il giorno precedente erano 38. Non ci sono depositi per conservarli. A questo servono i camion frigo”.In un altro ospedale della stessa città è stato avvistato un autorimorchio frigo. Secondo le autorità locali, nei giorni di picco della pandemia i decessi giornalieri nella città erano 50 mentre, secondo i dati ufficiali, nella città di Voronež nell’intero periodo della pandemia sono morte 6.339 persone.