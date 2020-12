L'attentato vicino alla sede dei servizi di sicurezza russi Russia. Attacco suicida nel Caucaso, feriti 6 agenti Un uomo si è fatto esplodere mentre la polizia cercava di arrestarlo

Condividi

Il Comitato Nazionale russo Antiterrorismo ha reso noto che un uomo si è fatto saltare in aria nella regione di Karachay-Circassia, nel Caucaso russo, ferendo sei agenti. "L'esecutore si è fatto esplodere mentre la polizia cercava di arrestarlo. Sei agenti delle forze dell'ordine hanno riportato lievi ferite" e "stanno ricevendo le cure mediche del caso".L'esplosione è avvenuta vicino alla sede dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Uchkeken. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti riporta che l'uomo si è fatto saltare in aria "mentre lo stavano arrestando" e che in seguito alla deflagrazione sei agenti hanno riportato ferite "di lieve entità". Non ci sarebbero feriti tra i civili. Secondo la fonte citata da Interfax, il presunto kamikaze si sarebbe fatto esplodere gridando "Allah Akbar", ma questa informazione non è verificabile in maniera indipendente.