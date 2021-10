Russia, blogger specializzato in turismo sotterraneo condannato a 5 anni per spionaggio

Condividi

Il Tribunale di Mosca ha condannato a 5 anni di colonia penale Andrei Pyzh, blogger e autore di un canale YouTube per raccolta illegale di informazioni sensibili. Il suo canale conta 800mila iscritti ed è specializzato sul turismo industriale, edifici abbandonati, città distrutte e siti protetti.Pyzh non era autorizzato ad accedere a informazioni coperte da segreto di stato. Secondo gli inquirenti, nel periodo 2018-2020 Pyzh avrebbe illegalmente raccolto dati su alcuni siti protetti nella provincia di Mosca.Secondo informazioni diffuse da un canale Telegram, si tratterebbe di comunicazioni segrete sulla rete sotterranea “Metro-2” che il blogger avrebbe trasferito in Ucraina, dove vive negli ultimi anni.“Metro-2” è una rete segreta della metropolitana di Mosca che, secondo voci non confermate, porterebbe dal Cremlino all’aeroporto di Vnukovo, costruita per l’evacuazione d’emergenza del presidente russo. È uno dei luoghi di culto e di maggior interesse per turisti industriali, ma le informazioni su “Metro-2” sono coperte dal segreto di stato. Secondo Baza, Pyzh era informato su “Metro-2” e avrebbe caricato sul suo canale alcuni video su questo tema.