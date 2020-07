Il sondaggio Metà dei russi non crede allo sbarco degli americani sulla Luna nel 1969

Secondo i sondaggi condotti dal Centro russo per lo studio dell'opinione pubblica (VTsIOM), circa metà dei cittadini russi non crede allo sbarco degli astronauti statunitensi sulla Luna nel 1969. In base al sondaggio, il 49% dei russi ritiene quell’evento una falsificazione.Nello stesso tempo, tuttavia, negli ultimi 2 anni è cresciuta la percentuale di coloro che ritengono l'allunaggio un fatto realmente accaduto, passando da 24 al 31 per cento. Tra la generazione dei giovani nella fascia d’età tra 18 e 24 anni, il 57% degli intervistati riconosce lo sbarco sulla Luna.Oltre un terzo dei russi (36 per cento) ritiene che alieni visitino la Terra e il 13 per cento pensa che il governo nasconda queste informazioni. Il 48 per cento degli intervistati invece ritiene che gli extraterrestri non esistano.Il sondaggio è stato condotto su 1.600 cittadini russi dai 18 anni in su. Il margine dell’errore non supera 2,5 per cento.