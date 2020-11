​Russia: militare di leva vittima di nonnismo uccide 4 commilitoni

Un militare di leva, il 20enne Anton Makarov, presunta vittima di nonnismo, ha ucciso 4 suoi commilitoni ed è scappato via dalla sua unità militare per essere poi catturato dalle forze dell’ordine.Durante le mansioni di servizio il giovane è stato rimproverato dall’ufficiale al comando, un 38enne maggiore dell’esercito. Il ragazzo ha sparato contro i suoi commilitoni. In breve tempo il militare, scappato via dalla caserma, è stato catturato.Si è saputo che il ragazzo è stato cresciuto da nonni materni poiché la madre lo aveva abbandonato. Secondo la nonna, il ragazzo era vittima di nonnismo, furti e violenze.