Russia, organizzazioni di Navalny designate come "estremiste" L'oppositore: "Non ci ritireremo"

La giustizia russa ha designato mercoledì come "estremiste" le organizzazioni che fanno capo all'oppositore detenuto Aleksei Navalny. Lo ha detto ai giornalisti un rappresentante dell'accusa, Alexei Jafiarov. La misura consente la liquidazione di queste organizzazioni e una maggiore repressione dei suoi sostenitori in vista delle elezioni politiche in settembre. "E' stato riconosciuto che queste organizzazioni non solo hanno diffuso volontariamente informazioni che incitavano all'odio e all'ostilità nei confronti dei rappresentanti del potere, ma hanno anche commesso crimini e reati estremisti", ha detto Jafiarov.La corte di Mosca che ha emesso la sentenza ha bandito con effetto immediato la rete regionale degli uffici di Navalny e la sua organizzazione anticorruzione. Navalny negli scorsi anni aveva messo sotto pressione il Cremlino con rivelazioni sulla corruzione della classe politica dalle quali erano scaturite manifestazioni di piazza. Gli uffici regionali di Navalny avevano iniziato a segnalare agli elettori, in vista del voto, quali candidati in quali distretti avrebbero potuto più facilmente battere i candidati di Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin. Gli avvocati di Navalny hanno già annunciato che faranno appello."Ci stiamo evolvendo. Ci adatteremo. Ma non ci ritireremo rispetto ai nostri obiettivi e alle nostre idee". È quanto si legge sul profilo Instagram del dissidente russo in carcere Alexei Navalny dopo che il tribunale di Mosca ha dichiarato le sue organizzazioni illegali.Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha condannato la "perversa sentenza" della giustizia russa che ha designato come estremista l'organizzazione dell'oppositore del Cremlino Aleksei Navalny. "Questo è un attacco contro coloro che lottano contro la corruzione e per le società aperte ed è un tentativo deliberato di mettere di fatto fuori legge la reale opposizione politica in Russia", ha scritto Raab su Twitter.