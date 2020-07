Russia: rilasciata la prima licenza per lo sviluppo della rete 5G, copre 83 delle 85 regioni russe

L’azienda russa “Mobile TeleSystems” che opera sul mercato russo di telefonia mobile con il marchio MTS, ha ottenuto per prima la licenza per lo sviluppo della rete 5G. La licenza copre 83 delle 85 regioni russe e permette di sviluppare l’infrastruttura della connettività nella banda GHz secondo lo standard 5G/IMT-2020.La licenza, rilasciata dall’Autorità per telecomunicazioni è valida fino al 16 luglio 2025. I primi clienti saranno le grandi aziende, in particolare nel settore del petrolio e del gas.