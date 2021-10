Amministrative Sala: giunta in fretta, confermata vice Scavuzzo del Pd

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è stato rieletto per un secondo mandato sta già lavorando alla composizione della giunta dove sarà confermata come vice sindaca quella uscente, Anna Scavuzzo, candidata nella lista del Pd. "Alla giunta ci sto già lavorando e voglio fare in fretta -ha spiegato Sala nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano -, voglio già confermare che la vice sindaca sarà ancora Anna Scavuzzo che mi accompagnerà in questi anni come ha già fatto in questi".Nella giunta sarà poi rispettata la parità di genere "non per dovere. Ma perché credo che sia una valore e non mi terrò deleghe come ho già detto nelle scorse settimane - ha continuato- perché voglio essere concentrato sul ruolo del sindaco". Gli assessori al massimo sono 12 e "Milano ne avrà 12 perché è chiaro che è meglio avere una squadra composta al massimo delle possibilità", ha concluso.Quelli che ci aspettano "non sono tempi normali, che meritano il solito tran tran e serve la collaborazione di tutti. Io chiedo solo una cosa, serietà". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, appena rieletto, in conferenza stampa a Milano. "Chiedo la collaborazione a tutte le forze politiche e chiedo solo di collaborare e comportarsi in un certo modo", ribadisce più volte. E ancora: "Chiedo che il nostro lavoro venga contestato ma non schernito. Mi pare che il tema della serietà in politica stia diventando fondamentale. Abbiamo un presidente del Consiglio e un presidente della Repubblica che lo stanno dimostrando, così Milano deve fare la sua parte"."Rispetto al primo turno del 2016 ho preso un quarto dei voti in più, lo dico anche con orgoglio di avere convinto con la mia proposta un quarto degli elettori in più". Ha detto Sala,commentando il risultato elettorale delle amministrative che loha visto rieletto per il secondo mandato nel corso della primaconferenza stampa che ha tenuto a Palazzo Marino, sede delComune. "E' un dato che quello dell'astensionismo è un tema non staa casa mia - ha concluso - . L' astensionismo è un tema, perchéè chiaro che chi fa politica deve contare sul fatto che icittadini sentano il diritto e il dovere di andare a votare".Ieri sera "ho parlato di una vittoria quasi storica" per il centrosinistra "anzi mi sbilancio è storica: vincere a Milano al primo turno e in tutti i 9 municipi". E aggiunge "Questa combinazione ci fa ben sperare e ci responsabilizza. Ci mette in condizione di dover lavorare tanto".