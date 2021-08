Monitoraggio Agenas Covid, al 4% i posti occupati in reparto, al 3% intensive. Dati più alti in Sicilia e Sardegna Dopo settimane di “calma” risalgono i numeri dei ricoveri. Numeri che corrono di più al Sud



Condividi

Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. Dunque al 1 agosto c’è una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. È quanto si legge nel monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale aveva toccato il livello minimo del 2% ed era “stabile” fino al 25 luglio, dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l'aumento dei contagi delle settimane passate. Salgono anche le terapie intensive: il 3% dei posti è occupato da pazienti Covid e l'aumento dell'1%, dopo settimane di stabilità al 2%, è scattato il 30 luglio.A fine marzo, le terapie intensive occupate da pazienti Covid, a livello nazionale, erano il 41%, i ricoveri in area non critica al 44%. Da allora, grazie all'accelerazione della campagna vaccinale, è iniziata una continua discesa che, da una settimana a questa parte, sta vedendo una risalita, in particolare in alcune regioni del Sud.La Sardegna è passata dal 5% al 9% in una settimana per i posti in terapia intensiva. Seguono Lazio e Sicilia con il 5%. Per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita sono Sicilia e Calabria, passate in un settimana al 10% e 9%. A seguire la Campania al 6%. Le percentuali per ora non superano i nuovi parametri nazionali, la soglia critica è fissata al 15% per i ricoveri ordinari e al 10% per le intensive. Il monitoraggio Agenas mostra però un’accelerazione.Le regioni del Nord, secondo i dati del 1 agosto, mantengono invece quasi tutte valori al di sotto o uguali a quelli nazionali, cioè il 3% per le intensive e il 4% per i ricoveri.