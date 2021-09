Salgono i rendimenti dei titoli di stato. Lagarde rassicura sui rischi di Evergrande

di Fabrizio Patti A metà seduta continuano i ribassi delle borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib scende dello 0,33%, +1,05% il bilancio settimanale. Tra i settori principali a Milano salgono solo le banche.Va peggio nel resto d'Europa, soprattutto a Parigi (-0,9%) e a Francoforte (-0,7%).Oggi sono stati diffusi i dati dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania. C'è stato un calo della fiducia delle imprese , da 99,4 a 98,8, leggermente peggio delle attese.I mercati azionari hanno accolto senza traumi gli annunci di mercoledì della Fed, la banca centrale americana, relativi alla partenza presto della riduzione degli acquisti di titoli del programma anti-pandemia. Tuttavia stanno salendo i rendimenti dei titoli di Stato, negli Stati Uniti e in Europa. Quello del Btp decennale italiano oggi sale di 6 punti base, a quota 0,79%. Lo spread con il Bund tedesco sale a quota 102 punti base.Mentre c'è nervosismo per il caso Evergrande, a rischio fallimento. Oggi il colosso è sceso di quasi il 13 per cento. Ieri ha onorato un debito in moneta locale ma non ha detto ancora nulla su un'altra obbligazione scaduta ieri, in dollari e probabilmente detenuta da investitori stranieri. Il Wall Street Journal ha scritto che le autorità di Pechino stanno chiedendo ai governi locali di prepararsi al possibile fallimento del gruppo.Sul tema oggi ha parlato la presidente della Bce, Christine Lagarde: la banca centrale - ha detto - sta monitorando il debito di Evergrande ma nell'area dell'Euro l'esposizione diretta sarebbe limitata.Intanto non si ferma la corsa del petrolio. Oggi il Brent è scambiato a 77 dollari e mezzo al barile. Siamo sui valori massimi dall'ottobre del 2018.