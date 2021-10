CULTURA

2021/10/11 14:59

Dopo due edizioni in streaming a causa del Covid Torino, torna in presenza il Salone del Libro Da Giovedì 14 fino a Lunedì 18 Ottobre la XXXIII edizione del Salone:

la prima post pandemia. Il nome: "Vita Supernova" nell'anno in cui si celebra Dante Alighieri. Un titolo che è un gioco di parole del periodo che stiamo vivendo

Ma al Lingotto si torna di nuovo in presenza con gli editori, gli incontri pubblici, seminari concerti e spettacoli teatrali, senza prenotazione.

Si parte alle 10.30 di Giovedì 14

Halina Birenbaum, con Paolo Paticchio e Jadwiga Pinderska-Lech: la testimonianza diretta di Halina, sopravvissuta ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, e l’importanza della memoria. Ma il programma spazia dal barocco alle esplorazioni spaziali.



L'inaugurazione si terrà giovedì mattina: parteciperanno tra gli altri, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Benedetto Della Vedova, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca uscente di Torino Chiara Appendino.

Sicurezza anti Covid

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana nella Galleria del Centro Commerciale Lingotto, un hub per tamponi rapidi, con rilascio di certificazione verde. Al prezzo calmierato di 5 euro per chi è in possesso di un biglietto o di un pass del Salone.

Sarà possibile accedere solo se in possesso del Green pass, ad esclusione dei soggetti previsti dalla legge.

