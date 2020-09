Milazzo Salvati due giovani, ma un soccorritore è disperso in mare: è un militare della Guardia Costiera Ricerche ostacolate dalle condizioni meteo proibitive

Condividi

Nonostante condizioni meteo proibitive, proseguono senza sosta ricerche militare #GuardiaCostiera disperso in mare. A perlustrare il litorale Nucleo Sub, 2 motovedette, 1 nave e un aereo del Corpo insieme altri velivoli rispettivamente di @Frontex, @ItalianNavy, @ItalianAirForce pic.twitter.com/4nen5tmlud — Guardia Costiera (@guardiacostiera) September 26, 2020

E' un militare della Guardia Costiera il soccorritore disperso in mare a Milazzo. L'uomo, spiega all'AGI la Guardia Costiera, faceva parte di una squadra arrivata sul posto lungo la costa per prestare soccorso a due giovani che si erano tuffati in mare, e che sono stati tratti in salvo. Sono in corso le ricerche del disperso.Il Comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, che si trovava in Calabria per impegni istituzionali, si è recato a Milazzo per seguire le ricerche del disperso.La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, informa una nota del Mit, "sta seguendo con attenzione la drammatica vicenda del militare della Guardia Costiera disperso in mare a Milazzo, nel corso di un'operazione di salvataggio di due bagnanti che hanno sfidato le condizioni avverse del mare. La Ministra viene costantemente aggiornata sulla situazione delle ricerche che si sono protratte per tutta la giornata purtroppo senza esito".