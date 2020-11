Dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli Sanità, Calabria: anche Eugenio Gaudio rinuncia all'incarico di commissario L'ex rettore dell'Universita' 'La Sapienza',nominato ieri dal Cdm Commissario per la sanità Calabrese, ha dato le dimissioni. "Motivi personali, mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro" ha spiegato. Fonti di maggioranza: Gino Strada non disponibile a ruolo di commissario

L'ex rettore dell'Universita' 'La Sapienza', Eugenio Gaudio, nominato ieri dal Cdm Commissario per la sanità Calabrese, ha rinunciato all'incarico. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.Il neo commissario alla Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, ha rinunciato al suo incarico. Lo ha detto a Repubblica.it lo stesso ex rettore spiegando che alla base di questa decisione ci sono "motivi personali". "Mia moglie - ha spiegato - non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare".Ed ha aggiunto: "Sarebbe una sfida importante, ma la famiglia per me è un valore", ha detto ancora Gaudio "mi sarei voluto provare, è un impegno gravoso ma mi sono sempre messo a disposizione del servizio pubblico. Ho trovato resistenze in casa, e a questo mi piego. L'ho detto per tempo al ministro. La scelta è mia, non posso fare il commissario della Sanità in Calabria. Non vado in pensione. Continuo a insegnare, un mestiere meraviglioso. I miei due corsi di Medicina. E poi sono consulente del ministro Manfredi e continuo a dirigere l'osservatorio delle scuole di specializzazione di Medicina", ha concluso.Mentre in merito alle notizie sul suo coinvolgimento dell'inchiesta sull'Università di Catania ha spiegato: "Sono sempre colpito dall'imbarbarimento della politica. Le do una notizia in proposito: il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per il mio presunto abuso di ufficio".Gino Strada non sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria. Lo spiegano diverse fonti di maggioranza e di governo. Il fondatore di Emergency, come emerso ieri, avrebbe dato la sua disponibilità a dare una mano soprattutto sul fronte dell'emergenza Covid nella Regione, dove Emergency è già presente. Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio, a meno diventi quattro ore dalla sua nomina in Cdm, si riapre il nodo della scelta di un nuovo commissario alla Sanità calabrese."Anche Eugenio Gaudio è in procinto di rinunciare all'incarico di commissario alla sanità calabrese. Ne avete sbagliati tre su tre. Ora forse ci darete ascolto. #fateglistrada #GinoStrada". Lo scrivono le Sardine su Twitter."Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via Gaudio. Attendiamo se ne vada Speranza". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.