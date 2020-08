ITALIA

2020/08/03 15:37

L'omicidio del gioielliere a Sanremo: Amoretti ha portato in casa il suo killer Sottoposti a fermo, a diverso titolo, per omicidio volontario due astigiani residenti a Nizza Monferrato. Amoretti è andato a prenderli in stazione, uno dei due è salito in casa e qui è scoppiata una lite sfociata nell'omicidio

Ex gioielliere trovato morto in casa in un condominio a Sanremo. È omicidio Condividi Luciano Amoretti, l'ex gioielliere di Sanremo ucciso nella notte tra sabato e domenica nella sua casa della città dei Fiori, ha fatto entrare il suo assassino dopo essere andato a prenderlo alla stazione ferroviaria. E' questa la ricostruzione degli inquirenti sanremesi che hanno sottoposto a fermo, a diverso titolo, per omicidio volontario due astigiani residenti a Nizza Monferrato. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia attraverso le telecamere di sorveglianza, Amoretti è andato a prendere i due alla stazione: il più anziano è salito in macchina con l'ex gioielliere mentre l'altro è rimasto ad aspettare l'amico. Una volta a casa, secondo le testimonianze dei vicini, i due hanno litigato e l'astigiano - che ha poi confessato - ha sfondato la testa di Amoretti con la mazzetta da edile. Poi è uscito di casa, ha raggiunto l'amico alla stazione e insieme sono tornati a Nizza Monferrato. Prima di tornare a casa, l'omicida ha buttato la mazzetta sulle rive del fiume Bembo. In seguito, dopo aver confessato, ha indicato agli inquirenti dove ritrovare l'arma del delitto.

