I provvedimenti della Procura Santa Maria Capua Vetere, violenze in carcere: 52 misure cautelari Sotto accusa gli agenti della polizia penitenziaria coinvolti negli scontri avvenuti il 6 aprile 2020. ​Interdizione per il provveditore della Campania

Condividi

Violenze e pestaggi durante la rivolta dei detenuti scoppiata il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere contro le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Ruota attorno a questa accusa l'operazione di polizia giudiziaria che ha portato a 52 misure cautelari nei confronti di agenti della polizia penitenziaria in servizio nella casa di detenzione della cittadina campana. I provvedimenti cautelari disposti dal gip del Tribunale locale sono eseguiti dai carabinieri di Caserta su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).La protesta venne innescata da centinaia di carcerati dopo la notizia di un caso di positività al Covid-19 tra le mura dell'istituto casertano, dove vennero inviati da Napoli contingenti dei reparti speciali della Penitenziaria.Una misura interdittiva emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata notificata stamattina anche al provveditore delle carceri della Campania Antonio Fullone. La misura cautelare è stata emessa nell'ambito dell'indagini sulle violenze avvenute nel carcere casertano, il 6 aprile 2020,in pieno lockdown, durante una protesta dei carcerati.La notifica degli avvisi di garanzia agli agenti della Polizia Penitenziaria indagati, avvenuta l'11 giugno 2020, da parte dei carabinieri, ha provocato polemiche per la modalità d'esecuzione: alcuni poliziotti sono saliti sui tetti dell'istituto penitenziario per protestare.Il Ministero della Giustizia segue "con preoccupazione" gli sviluppi dell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato a numerose misure cautelari. La Ministra, Marta Cartabia, e i vertici del Dap - si legge in una nota del Ministero - "rinnovano la fiducia nel corpo della polizia penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi fatti contestati".