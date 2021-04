Condannato a una pena di 5 anni e 2 mesi Santo Domingo, arrestato latitante italiano accusato di abusi su minori Abusava di ragazze minorenni fingendosi un pranoterapeuta. L'uomo, 74 anni, era l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 sex offender più ricercati a livello internazionale

Condividi

Abusava di minorenni fingendosi un pranoterapeuta Luciano Scibilia, 74 anni, rintracciato nella Repubblica Domenicana e ora in viaggio verso Roma, dove sarà immediatamente arrestato in base a un ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, di una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minori. L'uomo era l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 sex offender più ricercati a livello internazionale.L'uomo - informa la polizia - è stato fermato venerdì scorso al termine di un'indagine svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) insieme agli uomini della Questura di Roma - Commissariato Tuscolano, su delega dalla Procura di Roma e con il coordinamento operativo dell'Esperto per la sicurezza a Santo Domingo. Scibilia si era stabilito a Samanà, località a 200 km a nord alla capitale, dove viveva da molti anni con una donna del posto e i suoi quattro figli, tre bambine e un bimbo.Nonostante fosse ricercato, era rimasto attivo su facebook e percepiva regolarmente la pensione tramite una donna che provvedeva a ritirarla a Roma a suo nome e a inviargli il denaro. Finì a processo perché, fingendosi un pranoterapeuta e promettendo guarigioni miracolose, aveva abusato sessualmente di alcune ragazze minorenni amiche della figlia della partner.