Tensione Ankara-Bruxelles Sanzioni UE contro la Turchia. Ankara: "Da Bruxelles approccio fazioso e illegale" Il Consiglio europeo ha previsto un allungamento della blacklist di soggetti sottoposti a sanzioni individuali per "le attività unilaterali e provocatorie" di Ankara nel Mediterraneo orientale

"Respingiamo l'approccio fazioso e illegale verso le questioni di Cipro, del Mediterraneo orientale, dell'Egeo delle questioni regionali, che sappiamo non viene adottato dalla maggior parte dei Paesi Ue, ma che è stato inserito nelle conclusioni del summit del 10 dicembre per la solidarietà e le pressioni dei veti".Lo scrive il ministero degli Esteri turco in una nota, sull'esito del Consiglio europeo, che ha previsto un allungamento della blacklist di soggetti sottoposti a sanzioni individuali per "le attività unilaterali e provocatorie" di Ankara nel Mediterraneo orientale.