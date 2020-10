La gara di appalto era di 18 milioni Sardegna: imprenditore vende alla Regione 2 milioni di mascherine “non regolari” L’operazione della Guardia di Finanza di Cagliari. Sequestrate le mascherine e i conti dell’imprenditore, che ha ricevuto i soldi dalla regione. L’uomo è stato arrestato



Mascherine non conformi alla normativa, altre non avevano la giusta documentazione.E' quando ha fornito un imprenditore calabrese alla regione Sardegna. Le mascherine erano state regolarmente pagate: l'appalto ammontava a 18 milioni di euro.A scoprire la “non regolarità” di due milioni di mascherine la Guardia di Finanza di Cagliari.L’imprenditore è agli arresti domiciliari. L’accusa è frode nelle pubbliche forniture.L’uomo, amministratore unico della Demar Hospital, società con sede operativa a Reggio Calabria e base legale a Roma, si era aggiudicato nel marzo scorso l'appalto della Direzione regionale della Protezione civile della Regione Sardegna per la fornitura di 4 milioni di pezzi, tra mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (Dpi).La Guardia di Finanza ha sequestrato i conti dell'imprenditore e della società, per oltre 10,8 milioni di euro.