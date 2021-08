Primi provvedimenti disciplinari Sardegna: sospesi 57 tra medici, infermieri e personale sanitario non vaccinati I dipendenti sono tutti dell'Azienda Universitaria di Sassari e dell'Azienda per la Tutela della Salute

Condividi

Sono 57 le sospensioni scattate oggi dal servizio negli ospedali della Sardegna tra medici, infermieri e personale vario non ancora vaccinato. I dipendenti sono tutti dell'Azienda Universitaria di Sassari e dell'Ats e vanno ad aggiungersi ad altri 50 provvedimenti già scattati lo scorso fine settimana al Brotzu di Cagliari.Gli iscritti agli Ordini professionali sono sospesi con effetto immediato dall'incarico e dallo stipendio fino al 31 dicembre, con conseguente segnalazione alle commissioni disciplinari. I provvedimenti adottati saranno immediatamente revocati non appena i dipendenti provvederanno alla vaccinazione con il ciclo completo.I 57 sospesi hanno presentato la documentazione per giustificare la mancata vaccinazione, come richiesto dai dipartimenti di prevenzione attraverso una lettera inviata venerdì scorso a tutto il personale. Nella missiva si ribadiva l'obbligo di vaccinazione entro 5 giorni, oppure una documentazione sanitaria che attestasse l'impedimento. Documentazione che però è stata ritenuta insoddisfacente, facendo scattare ì il blocco.Tra il personale che opera nelle strutture pubbliche e private accreditate, sono oltre 700 i lavoratori del settore che ancora non hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19. Al vaglio di apposite commissioni la posizione di chi ha prodotto una certificazione sanitaria, mentre in tanti si sono rifiutati di ritirare la raccomandata.