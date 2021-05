Camorra Condannati boss e avvocato per minacce a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione Lo scrittore: "15 anni di vita persa ma arriva un messaggio forte ai clan. I Casalesi non sono invincibili"

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Due condanne ed una assoluzione per le minacce allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione rivolte loro in aula durante il processo di appello Spartacus a Napoli nel 2008.Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale del Tribunale di Roma che ha inflitto 1 anno e mezzo di carcere al capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi all'avvocato Michele Santonastaso. Assolto per non avere commesso il fatto il terzo imputato, l'avvocato Carmine D'Aniello. L'accusa nei loro confronti è minacce aggravate dal metodo mafioso.Durante il procedimento di appello del processo "Spartacus" ai boss dei Casalesi nel 2008, il legale del capoclan lesse in aula un "proclama" di ricusazione dei giudici in quanto si accusava l'autore del best seller 'Gomorra' e la cronista Rosaria Capacchione, all'epoca al Mattino di Napoli, di aver influito sui giudici con i loro scritti. Il processo di Napoli vedeva imputati oltre 115 appartenenti alla Camorra.Alla lettura della sentenza del Tribunale di Roma era presente lo scrittoreche ha detto: "Questo processo non risarcisce, ma è stata una lunga battaglia che ha dimostrato come il clan dei Casalesi non sia invincibile". "È stato un processo delicato che ha raccontato come un clan abbia cercato di intimidire chi scriveva del suo potere. Una sentenza - ha aggiunto Saviano - che mi dà speranza, ma che non mi restituirà i 13 anni di dibattimento e i 15 anni di vita sotto scorta. Vivere sotto protezione vuol dire perdere la propria vita. Sono contento anche per Rosaria Capacchione, vittima di anni ferocissimi e sottoposta ad attacchi. Sono contento, infine, che questa sentenza sia stata pronunciata a Roma perché dimostra come il problema della criminalità non riguardi solo il Sud".In una nota, la giornalista, commentando la sentenza dei giudici di Roma, afferma: "Sono contenta che dopo più di tredici anni un altro tribunale abbia attestato che quelle che io e Roberto Saviano abbiamo subito non erano 'suggestioni' come pure si è tentato di dire, ma effettive minacce e intimidazioni, così come le avevamo percepite". Rosaria Capacchione conclude: "Chi c'era quel giorno e chi ha letto quell'istanza, in quel clima, in quei giorni, non ha mai avuto dubbi. Adesso lo ha accertato anche un tribunale per la seconda volta, anche se tredici anni sono un tempo infinito".Dichiarata nulla la sentenza di primo grado dalla Corte di Appello di Napoli per incompetenza territoriale, il procedimento era stato trasferito a Roma. Nella procedura si sono costituiti parti civili la la Federazione Nazionale della Stampa, rappresentata dal legale Giulio Vasaturo, e l’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il, commentando la decisione del Tribunale di Roma ha dichiarato: "Speriamo che da questa sentenza arrivi il messaggio che non si può impunemente aggredire chi fa informazione, né che si possa fare in una Aula di giustizia. Noi saremo sempre al fianco dei cronisti, anche quelli meno noti, precari, o che non hanno la forza di denunciare. Una sentenza che ci impegna ad essere sempre più presenti".