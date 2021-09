Toti invia gli ispettori all'ospedale San Paolo Savona, muore a 27 anni in ospedale subito dopo il parto Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova in gravi condizioni. La Asl 2 Savonese ha avviato un'indagine interna ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte della giovane donna

Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all'ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova. In attesa di riscontro diagnostico, l'Asl ha segnalato l'episodio alla procura per fare chiarezza sulla vicenda.La Asl 2 Savonese "ha disposto immediatamente un'indagine interna per accertare la dinamica dei fatti ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'indagine autoptica", si legge in una nota dell'azienda sanitaria. "Le circostanze del decesso sono in fase di accertamento - prosegue la nota - la paziente è stata ricoverata nella mattinata di ieri per il parto, al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l'immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte".Il piccolo è arrivato all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, con "un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. E' intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico", si legge nella nota del Gaslini. Il bambino era stato trasferito all'ospedale pediatrico genovese grazie al sistema diTrasporto di Emergenza Neonatale realizzato dal personale del Gaslini, e attivato subito alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate.Il governatore della Liguria Giovanni Toti "ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma e ha immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl2 e ha disposto l'invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto, precisa una nota della Regione Liguria. La visita del presidente a Savona, in programma nel pomeriggio, è stata annullata in segno di rispetto per il lutto della famiglia e della città.Intanto il presidente della Commissione regionale Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto, si è recato all'ospedale San Paolo di Savona e ha parlato con i colleghi per tentare di capire quanto accaduto. Secondo quanto appreso, sarà nominata una commissione ad hoc per far luce sulla tragedia avvenuta nella notte.