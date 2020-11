Under 21 aritmeticamente prima nel girone Gli azzurrini strapazzano il Lussemburgo (0-4) e centrano la fase finale degli Europei Partita senza storia a Differdange, con l'Italia di Nicolato che batte facilmente i padroni di casa: a segno Scamacca (doppietta), Pinamonti e Marchizza. In primavera l'Italia proverà l'assalto al torneo continentale

di Gianluca Luceri Missione compiuta in scioltezza. L’Under 21 del ct Nicolato vince facile a Differdange in casa del modesto Lussemburgo (0-4), chiude il girone matematicamente al primo posto (22 punti in 9 gare con 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e stacca il pass per la fase finale degli Europei, che si disputeranno in Ungheria e Slovenia la prossima primavera. Archiviato il discorso qualificazione, diventa a questo punto una formalità l’ultima sfida contro la Svezia, mercoledì prossimo a Pisa.Scamacca show in un primo tempo a senso unico: stop e rasoterra vincente di destro su angolo corretto da Sottil (15'), raddoppio di testa dell’attaccante del Genoa su cross di Bellanova, complice anche l’uscita a vuoto del portiere Ottele (29’). Padroni di casa costretti nella loro metà campo e mai pericolosi dalle parti di Carnesecchi.Senza storia anche la ripresa. Pinamonti manca il tris ad ‘aprendo’ troppo il piatto a pochi metri dalla porta (54’), ma si riscatta due minuti dopo con un’imparabile stoccata da centro area su un altro ottimo assist di Bellanova (56’). Gli azzurrini sono ormai un fiume in piena e al 66’ arriva anche il poker con il sinistro ‘sporco’ ma preciso di Marchizza. Nessun tiro del Lussemburgo verso lo specchio: troppa la differenza di valori in campo.