Borse, scende ancora il prezzo del petrolio

Condividi

di Chiara Rancati Dopo l’avvio positivo dei listini americani anche le piazze europee danno segnali di recupero. Milano resta negativa, a -0,41%, mentre arriva appena sotto la parità Francoforte e girano in positivo Parigi e Londra. A Wall Street, Dow Jones in progressione dello 0,18%, Nasdaq dello 0,31%.Tra i settori, ancora in difficoltà il lusso e soprattutto l’automotive, su cui continua a pesare la carenza di semiconduttori che ha costretto molte case a rivedere i target di produzione per l’autunno.Mentre continua la discesa del prezzo del petrolio, anche se a ritmo meno sostenuto rispetto ai giorni scorsi. Il Brent resta nettamente sotto quota 66 dollari al barile, a 65,53, oltre dieci dollari in meno rispetto a fine luglio.Sul fronte valutario, dollaro stabile sui massimi dell’anno nei confronti dell’euro. La moneta unica europea vale al momento 1,1681 dollari.