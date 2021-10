Scende il prezzo del gas, salgono le borse. Corsa delle utilities

di Fabrizio Patti Montagne russe questa settimana sulle borse. Si alternano netti cali e decisi rimbalzi. Come oggi, +1,40% per l'indice Ftse Mib. Il bilancio della settimana è positivo (+1,38%), l'indice si avvicina ai 26mila punti.Bene anche gli altri principali mercati europei (la migliore è Parigi, +2,17%), così come i future che anticipano l'avvio di Wall Street, nel pomeriggio.A muovere i mercati è in primo luogo il prezzo dei beni energetici: il petrolio oggi è attorno agli 80 dollari al barile, dopo aver toccato gli 83 ieri.Il prezzo del gas oggi scende di poco più del 2%. Due giorni fa c'era stata un'impennata del 9 e mezzo per cento, ieri un calo del 10%. A far cambiare il segno è stato l'annuncio che la Russia ha aumentato dell'8 per cento le forniture verso l'Europa.Oggi il comparto dei titoli energetici (-0,45% per l'indice Ftse All Share Energy) è l'unico a scendere tra quelli principali sulla borsa italiana. I migliori andamenti sono per l'automotive (+2,32%, un rimbalzo dopo il calo di ieri) e per le utilities, +2,83%. A guidare i titoli di questo settore c'è Enel, +3,60%. Oggi Bloomberg ha scritto che potrebbe essere sospesa o rivista la legge spagnola che prevede di tassare gli extra-profitti per chi produce energia da impianti idroelettrici o nucleari.A migliorare il quadro anche il compromesso che si delinea tra democratici e repubblicani su un superamento, seppure temporaneo, dell'indebitamento pubblico. Annunci che hanno permesso di far abbassare il rendimento dei titoli di Stato americani: oggi è poco sotto l'1,52%, ieri ha sfiorato l'1,57%.