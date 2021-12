Berlino Germania: Scholz ha giurato da cancelliere, si chiude l'era Merkel Un lungo applauso con ovazione ha salutato la cancelliera uscente all'inizio della seduta parlamentare

Applausi per il neo eletto cancelliere Scholz (Getty)

Condividi

Il socialdemocratico Olaf Scholz ha giurato nel Bundestag come nuovo cancelliere della Repubblica federale tedesca. Il nono dal 1949.Alle votazioni di stamani in parlamento, il leader socialdemocratico aveva ottenuto 395 voti su 707. Per succedere ad Angela Merkel Scholz aveva bisogno di 369 voti.Il nuovo cancelliere è stato poi formalmente nominato cancelliere dal presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino al castello di Bellevue.Scholz è atteso di nuovo al castello di Bellevue, residenza ufficiale del presidente della Repubblica Federale Tedesca, stavolta con tutti i suoi ministri. Il passaggio delle consegne in cancelleria è in programma alle 15.Sulla carta, Scholz disporrà nel nuovo Parlamento di 416 voti su 736, la somma dei seggi della coalizione "semaforo" tra Spd, Verdi e Liberal democratici.All'inizio della seduta parlamentare al Bundestag di questa mattina, un lungo applauso con ovazione ha salutato Angela Merkel. Dopo 16 anni al governo, la Cdu-Csu andrà all'opposizione."Congratulazioni, caro Olaf Scholz, per la tua elezione e nomina a Cancelliere federale. Ti auguro un buon inizio e attendo con impazienza una continua collaborazione fiduciosa per un'Europa forte". Lo ha twittato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Non vedo l'ora di incontrarti presto a Bruxelles", ha aggiunto."Tanti auguri, caro Olaf Scholz per l'elezione a Cancelliere federale. In attesa di lavorare insieme per un'Europa forte e sovrana". Lo ha twittato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "I miei ringraziamenti a te, cara Angela Merkel, per molti anni di fiduciosa collaborazione", ha aggiunto.Il presidente francese, Emmanuel Macron, su Twitter, ha salutato con favore l'elezione di Olaf Scholtz a nuovo cancelliere tedesco e promesso di "scrivere insieme il prossimo capitolo. Per i francesi, per i tedeschi, per gli europei".Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con il nuovo cancelliere Olaf Scholz, auspicando un incremento positivo delle relazioni con la Germania. Prendendo spunto dal 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che verrà celebrato il prossimo anno, Xi ha espresso la volontà di Pechino di consolidare e rafforzare i rapporti politici ed economici con Berlino in vari campi. Anche il premier Li Keqiang ha inviato al neo cancelliere Scholz un messaggio di congratulazioni, sottolineando che i rapporti tra Pechino e Berlino sono divenuti uno dei legami bilaterali più importanti al mondo.Il Cremlino auspica di stabilire "relazioni costruttive" tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Ci impegniamo per la continuità, per stabilire relazioni costruttive tra il presidente e il nuovo cancelliere", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sottolineando che l'auspicio di continuità comprende anche il progetto di gasdotto Nord Stream 2. "Contiamo sulla continuità, speriamo che si sviluppino rapporti costruttivi", ha dichiarato Peskov. "Speriamo anche che la parte tedesca continui ad agire partendo dalla consapevolezza che non c'è alternativa al dialogo per risolvere anche le differenze più difficili, come è stato finora"."Congratulazioni a Olaf Scholz per l'elezione a cancelliere federale tedesco! Auguriamo a te e al tuo governo ogni successo e buona fortuna nel portare a termine i grandi compiti che ci attendono in Germania e in Europa. Il Parlamento europeo non vede l'ora di lavorare con voi!". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, su Twitter.